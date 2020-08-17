«Макс хотел жить для себя»: Алена Рапунцель рассказала о причинах расставания с Колесниковым

По словам бывшей звезды шоу «Дом-2», ей, в отличие от любимого человека, хотелось развиваться и расти.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель объяснила, почему рассталась со своим бойфрендом Максимом Колесниковым. Казалось, что в этой паре дело завершится свадьбой, но молодые люди неожиданно приняли решение, что каждый пойдет своей дорогой. По словам Рапунцель, на шоу они находились в зоне комфорта и у них не было никаких забот. А вот за периметром все изменилось.

«Макс хотел жить для себя, отдыхать, кататься на самокате… А мне хотелось развиваться, стать успешной, ведь у меня ребенок».

Алена Рапунцель

Как добавила Рапунцель, Колесников не хотел принимать ее позицию. Она же со своей стороны не была согласна с его мнением. При этом бывшая звезда шоу заметила, что когда мужчина от нее ушел обратно на проект, то она два дня рыдала. Девушка уверена, что Колесников использовал ее для своего пиара и хайпа, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у Алены Рапунцель есть сын от участника «Дома-2» Ильи Яббарова. Сейчас она снимает квартиру в столице и пытается построить карьеру на телевидении.