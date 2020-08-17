«Люблю тебя, мой Константин»: Собчак обнародовала трогательное отпускное фото с мужем на берегу Азовского моря

Звезды в этом году отдыхают в Тамани.

В этом году отечественным звездам в выборе места для отдыха пришлось непросто – границы большинства стран закрыты. В итоге многие остановились на курортах Краснодарского края и Турции.

Ксения Собчак, которая в период пандемии задумывалась об отпуске на Алтае, где у нее живет родной дядя, и где она ни разу не была, все-таки предпочла местечко потеплее – полуостров Тамань. И, стоит заметить, осталась вполне довольна своим выбором. Маленький сын Платон от первого мужа Максима Виторгана отдыхает вместе со своей мамой и отчимом Константином Богомоловым. Малыш уже успел загореть и наплаваться вволю в Азовском море.

Семья остановилась в поместье, созданном по принципу старинного замка, в спокойном и практически безлюдном месте, которое навевает романтические мысли. Это сразу отразилось на постах Ксении в социальных сетях. На последнем обнародованном кадре она запечатлена с нежно обнимающим ее супругом. И даже по фото видно, что в этой паре царит абсолютная гармония и большие чувства.