Сергей Безруков впервые за полгода вернулся в театр

Сергей Безруков возвращается на сцену. Впервые за полгода он приступит к работе и даст моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино» в Ялте и Севастополе. Пройдут они уже 18 и 19 августа.

«Самый безопасный по нынешним временам спектакль, поскольку на сцене я один, а зрители от меня в полуторах метрах, даже больше», — рассказал Безруков в своем Инстаграме во время велосипедной прогулки.

Кстати, заметил, что на велосипеде тоже давно не катался, аж с прошлого года.

Но и на карантине актеру скучать было некогда. Он радовал поклонников своим рецептами, в том числе рассказал, как засолить огурцы. Рецепт ему передала бабушка и на протяжении многих лет он следует только ему.