«Моментально сбросить вес»: Ягудин пошутил со своими подписчиками

Олимпийский чемпион поделился личным лайфхаком. Фигурист показал, как сбросить вес при помощи обычного фломастера. Не нужно изнурять себя жесткими диетами, можно просто дорисовать черточки на весах. Шутливое видео олимпийский чемпион опубликовал в своем Инстаграме.

«Набрали килограммы за выходные, вот вам лайфхак, как моментально сбросить вес», — подписал видео Ягудин.

Подписчики оценили чувство юмора фигуриста.

Недавно Алексей Ягудин рассказал, что примет участие в театральной постановке «Горько!». Его премьера намечена на ноябрь. Партнерами фигуриста по сцене будут Надежда Бабкина, Алексей Маклаков и другие звезды.