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«Если Вам победу не нарисовали»: Слепаков написал стих про Лукашенко

Известного артиста не оставили равнодушным события в Минске.

«Если Вам победу не нарисовали»: Слепаков написал стих про Лукашенко
Семен Слепаков. Фото: instagram.com/slepakovsemyon

События, которые в эти дни проходят в Белоруссии, не оставили равнодушными многих знаменитостей. Не смог промолчать и  Семен Слепаков. В своем Инстаграме он опубликовал обращение к президенту страны Александру Лукашенко.

«Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?», — написал Слепаков.

Артист сомневается, что его стихи прочтет сам президент Белоруссии, но пользователи Сети оценили это творение.

Протесты в Минске начались после выборов президента республики 9 августа. Действующий глава Белоруссии набрал более 80 процентов голосов. 16 августа в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко с участием более трех тысяч человек.

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