«Если Вам победу не нарисовали»: Слепаков написал стих про Лукашенко

События, которые в эти дни проходят в Белоруссии, не оставили равнодушными многих знаменитостей. Не смог промолчать и Семен Слепаков. В своем Инстаграме он опубликовал обращение к президенту страны Александру Лукашенко.

«Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?», — написал Слепаков.

Артист сомневается, что его стихи прочтет сам президент Белоруссии, но пользователи Сети оценили это творение.

Протесты в Минске начались после выборов президента республики 9 августа. Действующий глава Белоруссии набрал более 80 процентов голосов. 16 августа в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко с участием более трех тысяч человек.