Ушел из жизни известный режиссер Николай Губенко. У него остановилось сердце. Об этом в своем Facebook написал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, Губенко был настоящим патриотом, выдающимся государственным деятелем, режиссером и актером.

Московским театром драмы и комедии «Содружество актеров Таганки» Губенко руководил с 1993 года. В труппу театра входят более 40 актеров. С 2005 года был депутатом Мосгордумы.

Николаю Губенко было 78 лет. Весной этого года он вместе со своей женой поборол коронавирус. О месте и времени захоронения будет известно позже.