«Прошло 33 года, а ничего не изменилось»: Миронова почтила память отца пронзительными словами

В 46 лет в самом расцвете сил и актерского таланта ушел из жизни Андрей Миронов. Это произошло 16 августа 1987 года. За два дня до этого, актеру стало плохо на рижской сцене прямо во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Артиста увезли на «скорой», но кровоизлияние в мозг, которое у него диагностировали, оказалось слишком обширным. Он так и не пришел в сознание.

Его 47-летняя дочь, народная артистка Мария Миронова почтила память отца в личном блоге.

«Светлая память, папа… Я всегда любила день твоего рождения и быстрее проезжала мимо этого страшного дня 16 августа, как будто его не было, как и твоей смерти. Прошло 33 года, а ничего не изменилось. Тебя любят, помнят и обожают даже гораздо больше, чем при жизни… «Ушедших любить легко», — говорил ты и был Прав! Давайте любить Живых…» — написала она.

Пронзительный текст она сопроводила хештегами: #андреймиронов #смертинет.