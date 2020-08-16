«В первые дни ты продолжаешь думать о близких»: Ксения Алферова высказалась об одиночестве

Актриса Ксения Алферова сделала для себя открытие, которым поделилась со своими подписчиками в Инстаграме. Она считает, что побыть в одиночестве – это очень полезно. Причем, определилась и со сроками. По ее мнению, необходимо быть наедине с собой не день и не два, а неделю.

«В первые дни ты по инерции продолжаешь думать и беспокоиться о близких и работе, решать какие-то вопросы важные в уме, а потом приходит осознание, что ты одна, с родными все в порядке, скучаете, но это ненадолго, а ты здесь и сейчас и ты можешь делать, что ты хочешь, только ты», — написала Алферова.

Как призналась актриса, такой метод позволяет жить не спеша. При этом важно отключиться от интернета и любых других способов связи.

Недавно 45-летняя актриса показала свои спортивные упражнения. Как выяснилось, утро жена Егора Бероева начинает с музыкальной зарядки. Ксения отметила, что этим секретом с ней поделилась мама Ирина Алферова.