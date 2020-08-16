«Спасибо, что ты есть»: Виторган поделился из Киева трогательным снимком с женой на прогулке

Эммануил Гедеонович приехал на Украину со всей своей семьей.

80-летний Эммануил Виторган прибыл в Киев по рабочим делам. Народный артист получил приглашение от режиссера Александра Мохова сняться в фильме «В плену у прошлого».

Как это часто делает актер, дела он совместил с приятным времяпровождением с семьей – компанию ему на Украине составили его дочери Этель и Кира, а также жена Ирина Млодик. Добиралась до места съемок знаменитость на автомобиле. По словам Виторгана, на границе никаких проблем не было, пропустили свободно.

В первые же дни Эммануил Гедеонович поделился в личном блоге счастливой фотографией с совместной прогулки, а позже – с крошкой Кирой. Удивительно, но 11-месячная девочка бывает вместе с папой на съемочной площадке.

«Держалась молодцом!» — заверил Виторган.

Ну а фото с любимой женой артиста произвело настоящий фурор в Сети, да и трудно не растрогаться от такого милого кадра. На нем мужчина нежно держит за ладонь свою возлюбленную.