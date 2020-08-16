Ксения Бородина оценила отдых в Крыму

Ксения Бородина с семьей отдыхает в Ялте. Как призналась телеведущая, ехать туда не собиралась, но в любимую Турцию в этом году звездная семья вырваться так и не смогла из-за пандемии коронавируса. По словам Ксении, при отдыхе в Ялте есть как минусы, так и плюсы.

«Я бы очень хотела, чтобы российские курорты развивались, просто для этого надо сильно стараться. Чтобы народ хотел вернутся и при этом не чувствовал, что его ограбили, после отдыха у себя же. Нужен хороший сервис, приемлемые цены, понятно дело, что ценовая история будет всегда есть 5 звезд отель, есть сняли комнату, но все равно, чтобы был отдых при этом», — написала телеведущая в своем Инстаграме.

Также она отметила, что в Ялте очень приветливые и добрые люди, которые все покажут и подскажут.

Недавно поклонники заподозрили Бородину в увеличении груди. Ксения резко высказалась на этот счет, отметив, что такими формами ее наградила природа.