«Я же просто артист»: Дима Билан обратился к публике

Певец дал первый после карантина концерт в Ялте.

Дима Билан дал первый концерт после карантина. Выбор сделал в пользу Ялты. В своем Инстаграме признался, что «распечатал сезон» и поделился видеороликом, в котором вышел к встречающей его бурными овациями публике.

«Я же просто артист, ну что же вы», — обратился Билан к поклонникам.

В комментариях к ролику подписчики написали, что он не просто артист, а самый лучший певец.

«Артист с большой буквы» Любимый и самый лучший!», — писали пользователи Сети.

Недавно певец рассказал, что заканчивает работу над альбомом «Вторая жизнь». В нем будет много всего интересного, начиная от необычных дуэтов и заканчивая нестандартными сольными композициями.