Максим Дрозд признался, что умеет доить корову

Актер жил в городе, но свободное время проводил у бабушки в деревне.

Звезда сериала «Тихая охота» Максим Дрозд рассказал своим подписчикам в Инстаграме о своем детстве. Хотя актер жил в городе, но свободное время летом проводил у бабушки в деревне. Именно там он научился доить корову и однажды совершил по-настоящему роковой поступок, после которого еще долго получал веником.

«Как-то залез на чердак сарая, где куры высиживали яйца, согнал наседок и стал разбивать яйца, в полной уверенности, что увижу маленьких желтых цыплят …Господи прости… что я потом услышал от своей прабабушки Одарки очень хорошо помню, но написать не могу (цензура )», — рассказал Дрозд.

По признанию актера, вину искупал еще долго непосильным трудом: собирал огурцы, помидоры и крыжовник.

Недавно Максим Дрозд стал ведущим и соавтором проекта «Памятники центра». Серия документальных картин посвящена достопримечательностям Москвы, установленным в честь выдающихся людей. В первой серии речь пойдет о монументе Михаила Калашникова.