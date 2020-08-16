Больной раком Тиньков рассказал, как его выхаживала жена

Бизнесмен Олег Тиньков борется с онкологией. Недавно он перенес пересадку костного мозга в одной из клиник Лондона. В это непростое время рядом была супруга Рина. Она не только поддерживала мужа морально, но и сама готовила еду и кормила его три раза в день. В своем Инстаргаме Тиньков опубликовал совместное фото с женой и вспомнил историю их знакомства.

По словам бизнесмена, они встретились в Ленинграде и вместе ходили на концерты Цоя. Тиньков назвал ее ангелом и признался, что готовить так вкусно умеет только она.

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Недавно предприниматель решил организовать фонд семьи Тиньковых. Долю своего миллиардного состояния он решил пожертвовать на борьбу с раком крови, в том числе на изучение вопросов донорства в России. Лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года.