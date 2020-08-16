«До свидания, Юрмала»: 4-летняя дочь Игоря Николаева продемонстрировала вокальные способности

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже готовится покорять музыкальный олимп. Веронике только четыре года, а она уже поет серьезные песни под аккомпанемент отца. Видеороликом музыкант поделился в своем Инстаграме.

«Вероничка только услышала песню — и сразу запомнила мелодию и слова! Мне осталось только подыграть на рояле. Кстати, обратите внимание: весь рояль в наклейках — тоже Вероникино «творчество»!», — подписал ролик Николаев.

Пользователей Сети растрогало исполнение песни «До свидания, Юрмала».

«Очаровательная! Какая талантливая девочка», — комментировали подписчики видео.

Недавно Игорь Николаев с семьей на частном самолете улетел в Юрмалу. Как позже объяснила Юлия Проскурякова, это был вынужденный шаг. Им необходимо было продлевать вид на жительство в Латвии.