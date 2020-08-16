Чудо-тарелка: Любовь Успенская рассказала, как сбрасывает вес

Любовь Успенская рассказала, как борется с лишним весом. За время карантина она, как и многие, набрала лишние килограммы. Диеты, по словам артистки, помогают лишь на время. Поэтому она перешла на кардинальные меры: нашла тарелку со специальными разделителями.

«Девочки, и помните! Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой», — написала Успенская в своем Инстаграме.

Недавно Успенская заинтриговала поклонников трогательным видео с маленьким мальчиком. Все тут же решила, что 66-летняя певица сделала смелый шаг и усыновила ребенка. Но все оказалось куда проще. Это был сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, которые приезжали в гости к Успенской. В жизни певицы есть только один ребенок – дочь Татьяна от третьего брака.

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