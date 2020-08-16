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«Это знак любви»: Высоцкая рассказала о своих украшениях и показала самые любимые экземпляры

Звезда наряду с ювелирными изделиями носит бижутерию.

«Это знак любви»: Высоцкая рассказала о своих украшениях и показала самые любимые экземпляры
Юлия Высоцкая. Фото Global look press сервиз.

Юлия Высоцкая рассказала о роли украшений в своей жизни и показала самые любимые экземпляры. По словам актрисы, она предпочитает носить бижутерию, которую не жалко выбросить, если она сломалась. Есть в ее коллекции и дорогие ювелирные изделия, чаще всего, это подарки близких людей. Они очень ценны для жены Андрея Кончаловского, и Юлия их с удовольствием носит.

«Украшения для меня — это знак какой-то любви, чувства или мысли обо мне того человека, который подарил эту вещь», — призналась звезда.

Артистка показала антикварные серьги с жемчугом, которые ей презентовала подруга Ольга Гурьева.

Юлия Высоцкая. Фото
Артистка показала антикварные серьги с жемчугом, которые ей презентовала подруга Ольга Гурьева. Кадр из YouTube-канала актрисы://youtu.be/NQNA0SevBag

«Они действительно очаровательные, такие колокольчики. В комментариях меня часто спрашивают, что это за сережки, они мне тоже очень нравятся», — рассказала Высоцкая на своем YouTube-канале.

Похожие серьги подарила Юле другая ее подруга Наима, они не представляют материальной ценности, это обычная бижутерия. Однако изделия очень ценны для ведущей кулинарного шоу «Едим дома».

Юлия Высоцкая. Фото
Похожие серьги подарила Юле другая ее подруга Наима. Кадр из YouTube-канала актрисы: youtu.be/NQNA0SevBag

«Когда я сказала: «Какие классные сережки», она ответила: «Забирай»! Такой момент возможен только между очень близкими друг другу людьми. И этот момент я не забуду никогда. За это они мне очень дороги», — поведала артистка.

В целом коллекция украшения Высоцкой оказалась довольно разноплановой, и у каждого изделия известности есть своя маленькая интересная история.

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