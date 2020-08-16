«Это знак любви»: Высоцкая рассказала о своих украшениях и показала самые любимые экземпляры

Юлия Высоцкая рассказала о роли украшений в своей жизни и показала самые любимые экземпляры. По словам актрисы, она предпочитает носить бижутерию, которую не жалко выбросить, если она сломалась. Есть в ее коллекции и дорогие ювелирные изделия, чаще всего, это подарки близких людей. Они очень ценны для жены Андрея Кончаловского, и Юлия их с удовольствием носит.

«Украшения для меня — это знак какой-то любви, чувства или мысли обо мне того человека, который подарил эту вещь», — призналась звезда.

Артистка показала антикварные серьги с жемчугом, которые ей презентовала подруга Ольга Гурьева.

«Они действительно очаровательные, такие колокольчики. В комментариях меня часто спрашивают, что это за сережки, они мне тоже очень нравятся», — рассказала Высоцкая на своем YouTube-канале.

Похожие серьги подарила Юле другая ее подруга Наима, они не представляют материальной ценности, это обычная бижутерия. Однако изделия очень ценны для ведущей кулинарного шоу «Едим дома».

«Когда я сказала: «Какие классные сережки», она ответила: «Забирай»! Такой момент возможен только между очень близкими друг другу людьми. И этот момент я не забуду никогда. За это они мне очень дороги», — поведала артистка.

В целом коллекция украшения Высоцкой оказалась довольно разноплановой, и у каждого изделия известности есть своя маленькая интересная история.