Летучая похвасталась шикарным отдыхом на Занзибаре, который обходится ей в 36 тысяч в сутки

Елена Летучая не стала, как многие отечественные звезды отдыхать этим летом в Турции, а каким-то чудом смогла выбраться вместе с мужем Юрием Анашенковым в Танзанию.

«Сутки в самолетах, и мы в точке», — сообщила она в личном блоге, запечатлевшись в бизнес-классе лайнера.

Как пишет КП, стоить такой полет ведущей может 350 тысяч. Недешево обходится звезде и отдых на острове Занзибар, ведь Елена любит жить, что называется, «на уровне». Выбранный пятизвездочный отель теледиве и ее мужу обходится примерно в 36 тысяч рублей в сутки. Но, видимо, позволить может.

Ведущая очень довольна местной пищей и впечатлена комфортными чистыми пляжами с белым песком. Отдыхающих здесь немного, поэтому Елена вполне довольна – полный релакс, на который рассчитывала бывшая звезда «Ревиззоро», получила. Единственный негативный момент – у блондинки появились пигментные пятна лице.

«Я использую очень мощную защиту, но солнце здесь настолько сильное, что вышло так», — рассказала она.

Отметим, что стройная красотка даже на острове не рассталась с привычкой заниматься спортом, каждое утро у нее начинается с зарядки.