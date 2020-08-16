«Сегодня вечером улетит Мо»: Седокова простилась с американской дочерью

Девочку по суду несколько лет назад забрал ее отец Максим Чернявский.

Анна Седокова некоторое время назад смогла вылететь в Америку вместе с бойфрендом Янисом Тиммой на частном самолете. В Майами на борту белоснежной яхты с огромным букетом роз он сделал певице приглашение, и она ответила ему «да».

больше по теме Седокова после заявления о грядущем замужестве похвасталась кольцом с бриллиантами Анна приняла предложение своего бойфренда — баскетболиста Яниса Тиммы.

Ко, как оказалось, цель пребывания в Соединенных Штатах пары – не только лишь романтическая, здесь Анна смогла встретиться со своей младшей дочерью Моникой, которую не видела около полугода. Девочка была рождена в браке с бизнесменом из Лос-Анджелеса Максимом Чернявским, получившим известность в России после его участия в шоу «Холостяк-2».

После развода мужчина приложил все усилия, чтобы забрать по суду малышку себе. Вначале Седоковой разрешено было видеться с наследницей только в присутствии представителей опеки и на территории США, теперь пара сумела наладить дипломатические отношения, а Анна получила право встречаться с Моникой без свидетелей и в любом конце мира.

По словам артистки, она научилась принимать ситуацию такой, какая она есть и надеяться на чудо. Но, тем не менее, очередное расставание с любимой девочкой оказалось для нее крайне болезненным.

«Сегодня вечером улетит Мо. И мое сердце сжимается от этой мысли в маленькую песчинку. Но у нас было прекрасное лето. И будет еще много лет впереди. И сегодня мы запретим друг другу плакать, ведь тогда наше счастье не будет иметь значение», — написала звезда в личном блоге.

Отметим, что у Чернявского два года назад появилась на свет вторая дочка, мужчина женился на новосибирской модели Дарье Сидоровой. Анна Седокова также воспитывает двоих детей – старшую наследницу Алину от первого мужа футболиста Валентина Белькевича (мужчина умер в 2014 году из-за оторвавшегося тромба) и маленького Гектора от миллионера Артема Комарова. С ним звезда имела непродолжительный роман, который не стала оформлять в ЗАГСе.