Улетел с друзьями: Тимати отпраздновал день рождения без возлюбленной и маленького сына

Рэпер свое 37-летие предпочел отметить на озере Кезенойам, пока его избранница с наследником проводят летние дни во Франции у его отца.

Тимати несколько лет назад поставил творчество на паузу, чтобы не пропустить детство своей дочки Алисы от отношений с Аленой Шишковой. А в октябре 2019 году у него родился сын Ратмир. Мальчика артисту подарила его возлюбленная Анастасия Решетова, с которой он живет больше пяти лет. Влюбленные не торопятся играть свадьбу. Первое время девушка с легкостью справлялась с обязанностями мамы, но за время карантина утомилась.

В середине лета Тимати уехал отдыхать в Грецию с дочкой и мамой Симоной Юнусовой, а вот его избранница с сыном отправилась в Сан-Тропе. Она гостит у отца рэпера в роскошном доме. Девушка признавалась, что переживает не лучшие времена. Это спровоцировало слухи о разладе в отношениях пары. А недавно Тимати вернулся из отпуска. Однако в день рождения, 15 августа, он вновь оказался на борту частного самолета. Там артист и задул свечку на праздничном торте.

У поклонников была надежда, что он летит к Анастасии и наследнику, но самолет приземлился рядом с озером Кезенойам. Он поделился кадрами, на которых отдыхает с друзьями на природе. Решетова с самого утра поздравила возлюбленного. Она нарядила Ратмира в шорты и футболку с надписью «Я люблю папу». А вот поздравление самой девушки поклонники назвали сухим.

«Вперед в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Еще раз с твоим днем, кот. Мы рядом!» — написала она.

Многие поклонники стали недоумевать, почему Тимати отмечает 37-летие не в кругу семьи. «Так сухо вы поздравляете Анастасия, своего котика», «А говорил, что рождение сына — главное событие прошлого года… И полетел отдыхать без сына и своей молодой, красивой жены», «А разве вы не будете рядом в его день? Очень странно», — прокомментировали пост подписчики.