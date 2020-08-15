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СМИ: налоговые органы «прикрыли» актерскую школу Александра Петрова

Учреждение, которое так хотел открыть популярный артист, оказалось несуществующим.

СМИ: налоговые органы «прикрыли» актерскую школу Александра Петрова
Александр Петров остался без школы, а может и вовсе не успел ее открыть. Фото: globallookpress.com

Похоже, что школа актерского мастерства, которую хотел организовать звезда отечественного кино Александр Петров, так и осталась проектом. В прошлом году 31-летний артист зарегистрировал данное учреждение и обещал, что скоро оно приступит к работе. Но, как сообщает интернет-канал Mash, у налоговых органов оказался другой взгляд на этот вопрос.

По информации издания, на днях чиновники решили проверить данную организацию, но не смогли найти ее по указанному адресу. Следуя своей инструкции, налоговики вычеркнули школу из Единого государственного реестра юридических лиц. Так что теперь Петров, если и педагог, то только частный.

Однако вряд ли его это волнует — сейчас популярный артист отдыхает на море со своей новой возлюбленной Стасей Милославкой.

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актерская карьераактёрская профессияактерская школаАлександр ПетровНалоговая