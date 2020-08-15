«Квартира в небоскребе»: Людмила Хитяева рассказала, как живет ее единственный сын в Таиланде

Звезда «Тихого Дона» отмечает 90-летие. Она призналась, что чувствует себя бодро. Омрачило юбилей лишь то, что она не смогла увидеться с наследником, который живет в другой стране.

Людмила Хитяева 15 августа празднует 90-летие. И хоть актрису уже редко можно увидеть на публике, она ведет достаточно активный образ жизни, а фильмы с ее участием постоянно показывают на телевидении. Она сыграла Солоху в «Вечере на хуторе близ Диканьки», а также непутевую Дарью в «Тихом Доне». По словам артистки, она по прежнему может несколько часов простоять на сцене на каблуках, общаясь со зрителями. На здоровье именинница не жалуется, хоть иногда у нее и болит спина, так как в свое время на съемках она даже падала с лошади.

В новом интервью Хитяева рассказала, что всегда отмечает день рождения не дома. На этот раз она проводит время с друзьями на даче. Для полного счастья ей не хватает встречи с единственным сыном Павлом, который живет в Таиланде, поэтому не смог прилететь. Как известно, после карантина не все страны открыли авиасообщения.

«После окончания института восточных языков, он уехал в Таиланд поработать и прикипел к этой стране. Так и остался. У него прекрасная четырехкомнатная квартира в небоскребе, там шикарный бассейн. Когда я прилетаю к нему в Бангкок, я каждое утро спускаюсь к бассейну и лежу на лежаке с книжкой. А вечерами мы ходим в ресторанчики», — похвасталась Людмила Ивановна.

К слову, она призналась, что часто летает к наследнику и легко переносит перелеты, так как летает только в бизнес-классе. «В Таиланде, кроме заплывов в бассейне, хожу на массаж, после которого просто летаю. Там прекрасные массажисты», — отметила артистки. По ее словам, во время карантина она тоже не могла усидеть дома, поэтому выходила за продуктами.

Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит Хитяева. Она заверила, что мама ее просила не делать пластику, и актриса прислушалась к ее словам. Звезда заверила, что только радость может продлить молодость. Она сожалеет, что многие ее коллеги не выглядят так прекрасно, как раньше из-за сторонних вмешательств. При этом Хитяева восхитилась внешностью Веры Васильевой и Юлии Борисовой.

К слову, у актрисы есть внуки Павел и Мария. Она призналась, что малыши ее никогда не называют бабушкой, лишь — Людой, пишет издание «Комсомольская правда».