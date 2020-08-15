На 84-м году жизнь умер режиссер и телеведущий Борис Гершт

15 августа стало известно, что ушел из жизни Борис Гершт. Он был известным театральным и телевизионным режиссером. Также мужчина является соавтором слов известной песни о Ленинграде «Дождь на Неве». О смерти заслуженного работника культуры РФ сообщила его коллега Юлия Маврина.

«Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей», — написала она в Facebook.

Женщина призналась, что в последние годы почти не виделась с Герштом, так как он много болел. Однако Юлия старалась с ним созваниваться.

«Мне казалось, что он будет жить вечно… И сейчас кажется, что все вокруг остановилось. Не знаю как свыкнуться с этой мыслью… Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту», — добавила она.

Подписчики выразили свои соболезнования. Многие признались, что они или их знакомые учились у режиссера. Как известно, Борис Иосифович преподавал на кафедре режиссуры телевидения РГИСИ.

Стоит отметить, что он трудился на телевидении с 1969 год. В его копилке около двух тысяч передач, а также около 30 спектаклей и телефильмов.Известно, что Гершт был женат на Анне Богуславской, а вот данных о его детях нет. Напомним, что ему 5 июня исполнилось 83 года.