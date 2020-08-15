«Это ваша дочь?»: Тишман поделился фото с маленькой девочкой, которую считают его наследницей

Артист регулярно выкладывает снимки с ребенком, но не объясняет, кто она такая.

Музыкант Марк Тишман с новой силой провоцировал слухи, что уже давно стал папой. В Instagram он поделился в очередной раз фотографией с маленькой кудрявой девочкой. Известно, что ребенка зовут Лара. Не исключено, что девочку несколько лет назад ему родила суррогатная мать. Впрочем, сам музыкант упорно хранит интригу на этот счет.

На снимке неизвестный фотограф запечатлел музыканта с девочкой недалеко от парка искусств «Музеон», который находится на Крымском Валу в столице.

«Субботняя суббота», — кратко подписал снимок исполнитель. «Это ваша дочь?» «Вы с Ларой чудесны», «Крутая она у вас в темных очках», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марк Тишман, которому сейчас 40 лет, никогда официально не был женат. При этом ему приписывали романы сразу с несколькими певицами. Среди них Юлия Паршута и Корнелия Манго. Одно время ходили даже разговоры, что Марк Тишман встречается с Митей Фоминым. Сам музыкант считается одним из самых закрытых на российской эстраде и в мире шоу-бизнеса.