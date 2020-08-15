Жигунов поддержал Ворожбит после слухов о ее участии в новом сезоне «Моей прекрасной няни»

Актер и продюсер Сергей Жигунов поддержал свою новую возлюбленную Викторию Ворожбит, которую называют точной копией актрисы Анастасии Заворотнюк, после слухов о ее участии в съемках новых серий «Моей прекрасной няни». Не так давно, общаясь в соцсетях с пользователями, Виктория Ворожбит на вопрос подписчика, который напрямую ее спросил, будут ли новые серии с ней легендарного сериала кратко ответила: «Спасибо, что развеселили».

Когда подобный вопрос журналисты адресовали самому Жигунову, то он ответил: «Вы смеетесь что ли? Достаточно и комментария Виктории», сообщает портал nation-news.ru.

Напомним, что сериал «Моя прекрасная няня» с актрисой Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым в главных ролях очень полюбился российскому зрителю. Он шел на телевидении с 2004 по 2009 год.

Актриса Анастасия Заворотнюк, бывшая возлюбленная Жигунова, уже второй год лечится после тяжелого заболевания. Сейчас она находится в своем доме в поселке Крекшино. Родные оградили ее от внимания журналистов.