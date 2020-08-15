«Останьтесь в живых»: «Би-2» и Диана Арбенина поддержали жителей Белоруссии

Рокеры с белорусскими корнями записали видеообращения после акция протеста в Минске.

Рок-группа «Би-2» записала видео в поддержку протестующих в Белоруссии, которые вышли на митинги после результатов выборов местного президента. Музыканты Лева и Шура напомнили, что они уроженцы Минска и Бобруйска, и заявили, что не могут без боли смотреть на происходящее на улицах родных городов.

«Мы искренне поддерживаем Беларусь в ее борьбе за свободу», — сказал Лева Би-2.

Шура же обратился к представителям правоохранительных структур республики, призвав их не использовать силовые методы против участников протестных акций. Также он выразил восхищение белорусскими девушками, которые смело выходят на митинги, отстаивать свои взгляды.

Еще одна рокерша, родившаяся в Беларуси, — Диана Арбенина из «Ночных снайперов» — также записала видео с поддержкой граждан республики. Артистка рассказала, что у нее сердце обливается кровью, когда она видит кадры из Минска.

«Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит. Мы, белорусы, — добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками, мы всегда созидаем», — выступила Арбенина.

Добавим, что уже множество российских артистов выразило солидарность с протестующими жителями Белоруссии. Звезды призывают решать политические противоречия в соседней стране мирным путем.