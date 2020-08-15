«На волоске висят выступления в Сочи и Адлере»: Петросян возмутился отменой своих концертов

По словам сатирика, ему непонятно, почему в кинотеатрах зрителям собираться можно, а в концертном зале нет.

Сатирик Евгений Петросян в Instagram выразил свое недоумение по поводу отмены его гастролей на юге России. По его словам, в августе ему не дали выступить в Крыму, а впереди полная и очень туманная неопределенность.

«Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят. Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?» Евгений Петросян

Как отметил юморист, простой в его выступлениях уже составляет пять месяцев. При этом он прекрасно понимает осторожность губернатора Краснодарского края, который перестраховывается в период пандемии. По его словам, жанровая проблема зависла в воздухе и ему от этого грустно. Петросян выразил надежду, что его ранее запланированные концерты все-таки состоятся.

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Напомним, что пандемия спутала планы всем артистам и музыкантам. Ранее продюсер Иосиф Пригожин говорил о бедственном положении актеров и людей творческих профессий. Он отмечал, что государство должно обратить внимание на эту проблему.