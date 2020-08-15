В Сети появилось видео, на котором Чак Норрис якобы обещает «разобраться» с Лукашенко

По Сети гуляет ролик, якобы записанный актером Чаком Норрисом в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. На видео звезда боевиков обращается к некому «Саше», добавляя к имени прозвища, которыми лидера республики называют его противники.

«Ты знаешь, когда я режу лук, то плачет лук, а не я. Поэтому если ты не прекратишь то, что ты делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю плакать тебя», — говорит 80-летний Чак.

Пользователи соцсетей распространяют этот ролик, как официальное обращение западной звезды к президенту, в котором артист становится на сторону белорусов, протестующих в Минске. Всем известно, что за долгую кинокарьеру у Норриса сложился образ непобедимого бойца, которого не может испугать ни один противник, даже глава иностранного государства.

Однако в официальных аккаунтах Чака нет публикаций с данным видео. Некоторые СМИ отмечают, что Норрис, как и многие другие звезды, предлагает платную услугу: за 300 долларов можно записать ролик с обращением к поклоннику (на день рождения или в качестве розыгрыша). Так что если данное видео не является монтажом, то оно вполне могло быть заказано за деньги, а сам актер не до конца понимал, кому он «угрожает», упоминая некоего Сашу.

Напомним, уже несколько дней в Белоруссии продолжают протесты против результатов выборов президента страны. Многие звезды России и мира поддерживают жителей республики, требующих быть услышанными.