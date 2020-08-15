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«Валя всегда была немного грустная»: Клара Новикова высказалась о покойной Легкоступовой

Как отметила артистка эстрады, у ее подруги были все данные для счастливой личной жизни.

«Валя всегда была немного грустная»: Клара Новикова высказалась о покойной Легкоступовой
Новикова высказалась после смерти Легкоступовой/http://globallookpress.com/

Юмористка Клара Новикова высказалась после смерти своей подруги певицы Валентины Легкоступовой, которая ушла из жизни в возрасте 54 лет. Яркая исполнительница несколько дней находилась в коме, из которой так и не вышла.

«Мне казалось, что Валя всегда немного грустная. А ведь она была молодая, красивая, хозяйственная, какие-то дома покупала, организовывала быт — у нее были все данные для счастливой личной жизни».

Клара Новикова

Как отметила Клара Новикова, ей казалось, что певица счастлива в личной жизни, а потом вдруг она неожиданно узнала о ее разводе со вторым мужем. По ее словам, случившееся огромное горе, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно Валентина Легкоступова была гостьей программы «Судьба человека», которую на канале «Россия 1» ведет Борис Корчевников. В студии она обронила фразу, которую когда-то ей сказала Клара Новикова: «Валюш, какие неправильные мужчины тебя окружают. Ты же клад!»

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