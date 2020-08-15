37-летняя Наталья Рудова раскрыла правду о своей беременности

Актрисе недавно приписали роман с известным бизнесменом. А когда девушка показала округлившийся живот, поклонники стали поздравлять ее со скорым прибавлением.

Наталья Рудова в свое время прославилась благодаря сериалу «Татьянин День». Актриса успешно играет роковых красоток, но не скрывает, что ей хочется получить роль в новом ампула. О личной жизни 37-летняя девушка не говорит. Она заверяет, что ее сердце свободно. Живет блондинка одна в роскошной квартире, которую купила не так давно. Однако недавно ее заметили в кафе с владельцем ресторанного холдинга «Тануки» Александром Орловым. Более того, из-под футболке у нее проглядывал округлившийся живот.

Рудова вскоре сама продемонстрировала изменения в фигуре. Она сняла себя, обнажив живот, который выглядел так, будто она находится минимум на пятом месяце беременности. Однако позже актриса заявила, что всех разыграла. Девушка отметила, что просто обедала с другом, а живот у нее округлился из-за вкусной еды. Наталья решила внести ясность в свою личную жизнь и сделала официальное заявление в соцсети.

«Я никогда не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу», — написала она.

Также артистка добавила, что ни один мужчина, с которым ей приписывали отношения, не был ей бойфрендом. Рудова решила рассказать о идеальном типе мужчины. В фото подборке оказались Брэд Питт, Леонардо Дикаприо и другие знаменитые мужчины.

«Я люблю очень ярких, харизматичных красавчиков, блондинов с голубыми глазами, удлиненными волосами. Если ты не увидишь кого-то похожего на пацанов в этом посте, то это точно не мой парень», — подчеркнула актриса.

Поклонники удивились такому положению дел. Некоторые отметили, что под ее описание подходит Егор Крид. «Какая же вы классная все таки! Прям смотреть и не налюбоваться», «Плохо, что не беременна. И парни какие-то уже старые», «У тебя хороший вкус», «В твоем вкусе Крид похоже», — прокомментировали пост подписчики.