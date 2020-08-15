«Сияй и свети, как и положено львице»: Лопырева нежно поздравила Нюшу с тридцатилетием

Модель и яркая исполнительница несколько лет назад сдружились.

Модель Виктория Лопырева в Instagram поздравила с днем рождения свою подругу певицу Нюшу, которой 15 августа исполнилось 30 лет. Две девушки сегодня – не разлей вода.

«С днем рождения, дорогая Нюша. Сияй и свети, как и положено львице. Жизнь — интересная штука, кто бы мог подумать, что нас будет столько связывать: общие интересы, взгляды и друзья, которые тоже стали общими! Как говорит наш друг: «С тобой никогда не расходятся пути! Будь! До сих пор помню тот момент на «Новой волне», когда меня уговорили петь и как ты меня поддерживала!» Виктория Лопырева

«Поздравляем чудесную Нюшу с юбилеем. Пусть у нее все будет хорошо. У вас очень хорошая подруга», «Нюша, счастья вам и успехов», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Нюша сейчас замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. О помолвке знаменитостей стало известно в начале 2017 года. Осенью 2018 года у пары родилась дочь, которую назвали Симба. Роды проходили в одной из престижных клиник Майами.