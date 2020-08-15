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Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год

Дружеские отношения переросли в романтические в этой паре около двух лет назад.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова запланировали пышную свадьбу на 2021 год
Арзамасова и Авербух, скорее всего, скоро поженятся/http://globallookpress.com/

Хореограф и чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух в 2021 году, скорее всего, сыграет свадьбу со своей второй половинкой молодой 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год. В последнее время звезда сериала «Папины дочки» стала носить колечко с бриллиантом на безымянном пальце. Это, как считают некоторые фанаты пары, явное подтверждение серьезных намерений Авербуха и свадьбы, которая уже не за горами.

Как утверждают источники, Авербух и Арзамасова специально решили рассекретить свой роман. Таким образом они постепенно готовят общественность к важному событию в своей жизни.

Кстати, в окружении продюсера ледовых шоу заверили – приглашений на будущее торжество пока никто не получал, но это, скорее всего, всего лишь вопрос времени. Коллеги отмечают, что свадьба должна пройти в 2021 году. Сейчас из-за пандемии влюбленные решили пышное торжество не устраивать, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что и Авербух, и Арзамасова ранее подтверждали свой роман. При этом они наотрез отказались делиться подробностями личной жизни, заметив, что это никого не касается.

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