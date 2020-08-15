Станислав Садальский поделился кадром с молодой Вертинской и ее сыном от Михалкова Степаном

В браке известный режиссер и популярная актриса были всего пять лет.

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал редкий кадр, на котором запечатлена в молодости актриса Анастасия Вертинская и ее сын Степан. Снимок был сделан в восьмидесятых годах прошлого века. На фотографии сыну режиссера Никиты Михалкова около двадцати лет. Он в свое время проходил службу на флоте.

«Забыть моряка — это подлость, не ждать моряка — это месть. Любить моряка — это гордость, а ждать моряка — это честь!»

Станислав Садальский

«Почти не похож на Никиту Михалкова», «Гены – это все. Благополучия их семье», «Настоящая элита», «Внук получился — копия деда Вертинского», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита Михалков и Анастасия Вертинская были в браке с 1966 по 1971 год. Степан их единственный общий сын. Он сейчас работает ресторатором. Сам Никита Михалков женат на актрисе Татьяне Михалковой. От второго брака у него дочери Анна и Надежда, а также сын Артем.