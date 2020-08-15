Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, чем занимается дочь певицы в деревне под Воронежем

По словам Анны Исаевой, девочка активно читает книги и купается в озере.

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыла подробности, чем занимается на отдыхе единственная дочь исполнительницы 13-летняя Вера Алдонина.

Как известно, на лето девушка вместе с родителями Юлии Началовой уехала в деревню под Воронежем. Там она находится уже больше месяца.

«Вера отдыхает в деревне, но уже совсем скоро вернется в Москву. Впереди учебный год. Вера летом активно читает книги. Кроме того, она купается в озере, которое находится около деревни».

Анна Исаева

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни почти полтора года назад. Она скончалась от остановки сердца на фоне быстро развивающегося сепсиса. Врачи пытались спасти певицу, но их усилия оказались тщетны. Вера Алдонина тяжело переживала смерть родительницы. Она много времени проводила со своим отцом футболистом Евгением Алдониным, который окружил ребенка заботой и вниманием.