«Валя, не уходи!»: стали известны первые слова мужа Легкоступовой после смерти жены

Концертный администратор Александр Герасимов заявил, что яхтсмен Юрий Фирсов очень тяжело переживает по поводу смерти своей жены певицы Валентины Легкоступовой. Как только ему сообщили страшную новость, он, как заверил Герасимов, потерял сознание.

«Он пришел в себя и сказал: «Валя, не уходи!» Александр Герасимов

Как отметил Герасимов, у него состоялся разговор с Фирсовым. Тот поведал детали, что же все-таки случилось с его женой. Выяснилось, что певица упала в ванной за три дня до того, как попала в клинику. Он советовал ей вызвать врачей, но она лишь отмахивалась и говорила, что все пройдет. Между тем через несколько дней ей стало хуже. По словам Герасимова, Легкоступова никогда не пила и сейчас непорядочные люди пытаются выставить ее алкоголичкой, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Валентине Легкоступовой, автору легендарной песни «Ягода-малина», было всего 54 года. Сейчас следователи выясняют все детали трагедии и какое отношение к этому имеет ее муж.