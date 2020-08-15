«Спортсмен всегда прав!»: Мишин отреагировал на уход к Плющенко фигуристок от Тутберидзе

Как отметил тренер двукратного олимпийского чемпиона, привести все в фигурном катании под единый юридический кокон не получится.

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Алексей Мишин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на переход к его ученику звездных фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

Кроме того, он прокомментировал интервью хореографа Ильи Авербуха, которое он дал не так давно и в котором заявил, что необходимо нормализовать и регламентировать процесс перехода спортсменов от одного наставника к другому.

«Вопросы, которые поднял в интервью Илья Авербух насущны. И все темы, о которых он говорит — разумны и справедливы. Думаю, что привести все его мысли в единый юридический кокон не представляется возможным. Есть в сфере обслуживания и торговли такой девиз: «Клиент всегда прав!» В спорте, в том виде, о котором мы говорим, этот лозунг будет звучать так: «Спортсмен всегда прав!» Алексей Мишин

Напомним, что за последние месяцы от Тутберидзе к Плющенко перешла целая группа звездных фигуристок во главе с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной и бронзовым призером европейского первенства Александрой Трусовой.