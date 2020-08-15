«Я не понимаю вашу шутку: «Эммочка, я ненадолго»: Виторган поздравил тещу с днем рождения

Актер Эммануил Виторган, которому сейчас 80 лет, в Instagram тепло поздравил с днем рождения свою тещу Римму. Это мать его 58-летней жены актрисы Ирины Млодик.

«Уважаемая Римма, поздравляю вас с днем рождения. Благодарю вас за дочь, которую вы так воспитали. За ваше отношение ко мне, за ваше тепло и заботу. Хоть мы сейчас с вами на расстоянии, но я чувствую вашу заботу. Я не понимаю вашу шутку: «Эммочка, не волнуйтесь, я ненадолго!» Потому что я рад видеть вас всегда. Ваш любимый зять». Эммануил Виторган

«Какое прекрасное поздравление! Какое уважение! Наш милый Эммануил», «Когда смотрю на вашу семью, сердце радуется, что смогли сохранить всю нежность и любовь не только к друг другу, но и к своим близким! Я тоже присоединяюсь к поздравлениям! Желаю всего самого наилучшего вам и вашим близким!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Млодик – третья жена актера. Вместе они почти двадцать лет. У них есть две дочери. Этель появилась на свет в 2018 году, а ее сестренка Клара год назад.