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«Все сделано специально, и я даже знаю, кем»: Захарова отреагировала на обвинения в алкоголизме

По словам актрисы, она благодарна всем своим коллегам, которые ее поддержали.

«Все сделано специально, и я даже знаю, кем»: Захарова отреагировала на обвинения в алкоголизме
Дочь Марка Захарова ответила на обвинения в алкоголизме/http://globallookpress.com/

Актриса Александра Захарова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила на обвинения в алкогольной зависимости.

«Я не имею права ничего говорить на эту тему. У меня есть директор, который всем распоряжается. Лучше все вопросы адресовать ей. Мне приятна поддержка коллег. Это все сделано специально, и я даже знаю, кем».

Александра Захарова

Напомним, что несколько дней назад в СМИ прошла информация, что единственная дочь покойного художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику. Якобы у нее серьезные проблемы с алкоголем.

Вскоре за Александру Захарову заступились многие коллеги по творческому цеху. К примеру, директор «Ленкома» Марк Варшавер сказал, что никогда не видел актрису даже с бокалом вина. По его словам, все обвинения в адрес дочери Марка Захарова надуманные и несправедливы.

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