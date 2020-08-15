Ольга Кормухина почтила память Легкоступовой кадром с Наргиз с конкурса молодых исполнителей

Как отметила звезда, они с певицей, которая ушла из жизни, дружили на протяжении долгих лет.

Певица Ольга Кормухина в Instagram поделилась уникальной фотографией с конкурса молодых исполнителей в Юрмале. На снимке можно увидеть ее коллег – Валентину Легкоступову и Наргиз Закирову.

«На фото жеребьевки Валя третья слева за спиной Наргиз. Потом наши пути не раз переплетались, расходились и вновь соединялись благодаря одной любви — к музыке и жизни! Валя была очень жизнелюбивым и солнечным человеком, легким и веселым товарищем. Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия, искренне радуясь за успехи друг друга… Сердце скорбит, разум отказывается верить. Скажите, что это все неправда!» Ольга Кормухина

Отметим, что Валентина Легкоступова скончалась в больнице после нескольких дней, проведенных в коме. Она так и не пришла в себя после полученных травм. Исполнительница хита «Ягода-малина» было всего 54 года.

Сейчас следовали выясняют все обстоятельства трагедии. Как известно, буквально несколько месяцев назад Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. По слухам, последний месяц они вместе беспробудно пили, и спортсмен периодически избивал жену. Еще по одной из версий, травмы она получила, упав в ванной.