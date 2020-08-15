Тимати — 37! Малоизвестные факты о рэпере: видео
Видео
Адвокат о ситуации с Ефремовым: «Инсульт симулировать невозможно»
Видео

«Идеальных систем не бывает»: Ягудин высказался о переходах фигуристок от Тутберидзе к Плющенко

Как отметил олимпийский чемпион, скандалы в фигурном катании, скорее всего, продолжатся.

«Идеальных систем не бывает»: Ягудин высказался о переходах фигуристок от Тутберидзе к Плющенко
Ягудин высказался о последних переходах в мире фигурного катания/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что скандалы в мире фигурного катания, когда один из спортсменов уходит от одного тренера к другому, к сожалению, продолжатся.

«Я бы не хотел участвовать в этой грязи. Можно, конечно, придумывать всевозможные схемы, но не одна система не является идеальной. И не важно, какой профессией ты занимаешься. В футболе вот тоже говорили, что будут видеопросмотры и этот вид спорта будет более честным и справедливым. Но появились видеоповторы в виде ВАР и проблема, как мы видим, не решилась. Поэтому идеальных систем нигде и ни в чем не бывает».

Алексей Ягудин

Напомним, что за последнее время сразу несколько талантливых фигуристок во главе с Александрой Трусовой и Аленой Косторной перешли от Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Хореограф и чемпион мира Илья Авербух отмечал, что должны быть введены определенные ограничения на переходы. В данный момент, как он считает, тренеры оказываются в проигрышной ситуации. Фигурист может в любой момент помахать им ручкой.

Тэги

Алексей ЯгудинЕвгений ПлющенкоИлья АвербухНовости googleЭтери Тутберидзе