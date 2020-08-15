«Отпуск закончился – фотографии остались»: Хоркина в красном бикини блеснула формами на яхте

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в Instagram поделилась красивым кадром со своего отдыха. Звезда проводила не так давно время в Краснодарском крае на отечественном курорте. На кадре великая гимнастка запечатлена на яхте в красном бикини. Она наслаждается солнышком.

«Вот так всегда. Отпуск закончился — фотографии остались». Светлана Хоркина

«В роскошной форме. И это мама двоих детей», «Светлана, вы – супер. Роскошно выглядите», «Просто красоточка. Здоровья вам и новых побед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина становилась лучшей на Олимпиадах в упражнениях на брусьях в американской Атланте в 1996 году и австралийском Сиднее спустя четыре года. Кроме того, в ее послужном списке четыре серебра и одна бронза на играх. Хоркину по праву называют «королевой брусьев». Как известно, она воспитывает двух сыновей.