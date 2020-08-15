Роман Костомаров назвал способ, как тренерам обезопасить себя от бегства спортсменов

Олимпийский чемпион итальянского Турина в танцах на льду с Татьяной Навкой Роман Костомаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвал способ, как тренерам обезопасить себя от переходов фигуристов от одного наставника к другому. По его словам, необходимо, что называется, договариваться на берегу и заключать контракты перед началом сотрудничества.

«Я тоже уходил от одного тренера к другому. Это происходит практически у всех. В свое время некоторые тренеры заключали контракты со спортсменами, чтобы себя обезопасить. Сейчас такая система существует в Америке и Канаде. Но в нашей стране переходы запретить практически невозможно. Впрочем, как показывает практика и в Америке подобная ситуация — сложно удержать фигуриста. И все-таки заключение контрактов необходимо и хоть как-то способно решить проблему». Роман Костомаров

Отметим, что Роман Костомаров выступал под руководством тренера Натальи Линичук, которая в какой-то момент посчитала его дуэт с Татьяной Навкой бесперспективным. После этого он стал тренироваться под руководством тогдашнего мужа Навки Александра Жулина.

Ранее хореограф и чемпион мира Илья Авербух выражал свое беспокойство тем, что фигуристы сегодня могут запросто сменить наставнике. По его мнению, скоро тренер будет бояться выходить на лед, потому что фигуристы начнут диктовать свои условия и угрожать уходом. Авербуха задели последние случаи, когда фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.