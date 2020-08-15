Глеб Смолкин поделился снимком с красавицей-дочерью Этери Тутберидзе с ледовой арены

Фигурист Глеб Смолкин в Instagram поделился кадром со своей партнершей в танцах на льду Дианой Дэвис. Она, как известно, дочь знаменитой наставницы Этери Тутберидзе. На фотографии талантливые молодые спортсмены находятся на льду. Добавим, что фигуристы пока лишены возможности участвовать в контрольных прокатах. Диана Дэвис, которая становится настоящей красоткой, восстанавливается после полученной травмы.

«Как же вас не хватает на контрольных прокатах», «Хочется верить, что Диана стремительно поправляется. Ждем вам на льду и с новой программой», «Удачи вам, здоровья и новых побед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в этом году единственной дочери Этери Тутберидзе исполнилось 17 лет. Она была рождения наставницей в январе 2003 года от гражданина США.

В паре с Глебом Смолкиным серьезных побед Диана Дэвис пока не добивалась. В прошлом году фигуристы сменили наставника. Теперь их тренирует Игорь Шпильбанд.