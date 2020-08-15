«Удивительная женщина, конечно!»: Алина Загитова назвала свою любимую телеведущую

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова в интервью пресс-службе Института государственной службы и управления назвала имя своей любимой телеведущей. Это Екатерина Андреева, которая, как известно, уже много лет трудится на Первом канале. Как заметила Загитова, она подписана на инстаграм ведущей. Спортсменка любит смотреть, как работает в кадре звезда телевидения.

«Она время от времени выкладывает видео, как правильно говорить, различные видеоуроки. Очень интересно! Удивительная женщина, конечно!» Алина Загитова

По словам Загитовой, которая пока не объявляла об окончании своей карьеры, в будущем она хочет вести на телевидении одну из спортивных программ. Причем останавливаться только на спорте фигуристка не намерена. Возможно, затем попробует себя реализовать в другом направлении.

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Напомним, что несколько дней назад олимпийская чемпионка поступила на факультет журналистки. Не исключен вариант, что в ближайшее время она объявит о завершении своей блистательной карьеры. Ранее Загитова говорила, что приостанавливает активные выступления. Сейчас известно, что она продолжает тренировки после пандемии. Звезда отмечала, что еще не сказала последнего слова в фигурном катании.