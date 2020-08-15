«Мои расходы порой превышают доходы»: Хлебникова рассказала, на что тратит заработанные деньги

Певица Марина Хлебникова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила свои основные траты на жизнь. По ее словам, бывали месяцы, когда она в месяц тратила меньше 50 тысяч рублей.

«Мои основные траты на сегодняшний день — коммуналка, еда, транспорт, телефон, интернет. Также уходят большие средства на создание треков и оплату студии. Трачу деньги на работу гримеров. Вот два дня назад у меня была фотосессия. Уходят средства, как вы понимаете, на аренду помещений. Скажу, что порой мои расходы превышают доходы». Марина Хлебникова

Как заметила звезда, с апреля в России запрещены все массовые мероприятия, что, конечно, отразилось на заработках исполнителей. «Знаю, что некоторые молодые музыканты живут и на меньшую сумму, чем 50 тысяч рублей в месяц. У меня также все зависит от месяца. Большие траты у тех, у кого большая недвижимость. А если говорить в общем, то сегодня всем музыкантам непросто», — подытожила она.

Ранее актер Никита Джигурда заявил, что ему хватает на жизнь в месяц 30 тысяч рублей. А вот продюсеру Иосифу Пригожину необходимо полтора миллиона. По его словам, часть этих денег уходит на содержание его родственников.