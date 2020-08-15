«Антон очень красив»: жена Малинина показала редкое фото его приемного сына

О том, что у Александра Малинина и его жены Эммы есть дети-близнецы Устинья и Фрол известно практически всем. Гордые своими отпрысками родители много вместе проводят времени, публикуя в Сети их многочисленные фото, и рассказывая о наследниках в разлиных интервью.

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С недавних пор популярность приобрела и другая дочь музыканта – Кира Евдокимова от Ольги Зарубиной. Ее воспитанием занимался второй муж исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет» Владимир Евдокимов, и девочка не знала своего родного папу. Однако позже в эфире «Пусть говорят» бывшая супруга звезды потребовала, чтобы Малинин публично признал отцовство.

Про героя «Фабрики звезд» Никиту Малина от первой жены популярного певца Инны Курочкиной тоже известно всем. Парень похож на своего родителя и часто бывает в его доме, приятельски общаясь с Фролом и Устиньей.

Но есть у Александра Малинина еще один наследник – Антон, о котором практически никто не знает. Фактически это сын нынешней жены певца от первого брака с врачом Александром Исаевым. Известно, что народный артист вырастил его, как своего ребенка и дал ему свою фамилию. Молодой мужчина тоже считает Малинина своим отцом, он женат и имеет двоих детей Платона и Арианну, занимается бизнесом.

Накануне Эмма Малинина показала в Сети его редкое фото, запечатлев с Устиньей.

«Детки… Любимые», — подписала она кадр.

«Старший тоже молодой человек интересный», «Какой красавец старшенький! И такие взрослые», «Антон хорош!», «Антон очень красив. Устинья и прелестная, и красивая, и умная», — отреагировали на пост фолловеры.