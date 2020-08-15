Ирина Шихман не побоялась в разговоре с Максимом Галкиным поднять тему смерти Пугачевой

Телеведущая Ирина Шихман заявила, что одним из своих лучших интервью она считает беседу с юмористом Максимом Галкиным и его женой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Для нее, как она отметила, тот разговор был вопросом принципа и престижа.

Любопытно, что Ирина Шихман, когда ехала в замок к Галкину, угодила в пробку и опоздала на полчаса. Когда она приехала, то Примадонна ждала ее на кухне. Как отметила журналистка, Алла Борисовна предстала во всей красе.

В беседе со звездной семьей Шихман не стеснялась задавать острые вопросы. К примеру, даже поговорила на тему смерти Пугачевой. Выяснилось, что в замке не стесняются подобных разговоров.

По словам Шихман, Галкин чувствует двойную ответственность за свою семью из-за разницы в возрасте с женой. Он обговаривает с любимой подобный вариант развития событий. Пугачева говорит мужу, что для нее сейчас самое важное научить как можно большему их общих детей — близнецов Лизу и Гарри, которым по шесть лет, сообщает «СтарХит».

Напомним, что в этом году Примадонне исполнился уже 71 год. Ее муж Максим Галкин на 27 лет моложе певицы.