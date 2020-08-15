Соболиные брови и прилизанные волосы на пробор: Наташа Королева резко сменила имидж

Наташа Королева в последнее время удивляет некоторых поклонников изменениями в своем внешнем виде – певица совсем недавно предстала со стрижкой каре с густой челкой. И вот – новое изменение имиджа. На сей раз артистка решила уложить волосы, обозначив четкий пробор, выпрямив и «зализав» их.

Акцент исполнительница «Желтых тюльпанов» сделала на глаза, обозначив брови в модной на сегодня технике, которую часто называют соболиной. Жена Тарзана раскрыла их секрет в личном блоге. Оказывается, эффектные волоски ее визажист прорисовала специальным маркером, намеренно делая их мохнатыми и слегка небрежными.

«Нельзя быть такой красивой!», «На себя не похожа», «Очень мохнато», «Зачем всех делать одинаковыми? Наташа очень красивая от природы», «В любом виде прекрасна», — по-разному отреагировали на смену имиджа фолловеры Королевой.

О том, что сегодня в тренде естественность, Teleprogramma.pro рассказывал Владислав Лисовец. Это отражается и в одежде, и в макияже, и в укладке волос.