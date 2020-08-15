Джигурда сообщил о невозможности адвоката Ефремова узнать о состоянии своего подзащитного

Актер Никита Джигурда в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что адвокату Михаила Ефремова Эльману Пашаеву не рассказывали о состоянии своего подзащитного. Как известно, актер несколько дней назад угодил с инсультом в больницу.

«Эльман Пашаев только через официальный запрос смог узнать, что Михаил Ефремов находится в реанимации. Сегодня мы видим, как совершается самое настоящее преступление. Хочу напомнить, что человек не может быть виновным пока не осужден». Никита Джигурда

Как отметил Джигурда, ему непонятно, почему так часто назначаются судебные заседания по делу Ефремова. «Проходит по три заседания в неделю. В России в год случается около 30 тысяч смертей на дорогах, но так часто над виновниками судебные заседания не назначаются. Я считаю, что это заказ. Никогда такого хамства не было. Нарушены все законы, идет колоссальное психологическое давление на Михаила Ефремова, который сейчас очень хреново себя чувствует», — заметил актер.

Михаил Ефремов угодил в смертельное ДТП в центре столицы несколько месяцев назад. Актер признал свою вину, однако затем в суде от своих слов открестился. Недавно Ефремов перенес инсульт и сейчас восстанавливается.