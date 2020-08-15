«Какие хорошенькие!»: Александр Петров в Геленджике сделал со своей девушкой одинаковые прически

Актер обожает Стасю Милославскую и не стесняется дурачиться с ней.

31-летний Александр Петров и 25-летняя Стася Милославская с ноября прошлого года перестали скрывать свои отношения и начали появляться в свете вместе.

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А в феврале этого года актер публично признался артистке в любви. Произошло это на премьере фильма «Лед» в кинотеатре «Октябрь». Светское мероприятие, увы, также запомнилось и тем, что во время него произошел небольшой пожар со срочной эвакуацией зрителей.

Позже стало известно, что молодая пара живет вместе, особенно они сблизились во время пандемии. И это в то время, как многие отечественные звезды, вроде Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, а также Кристины Асмус и Гарика Харламова, напротив, объявили о разводе.

В настоящий момент они отправились вместе на отдых в Геленджик, наслаждаясь солнцем, морем и друг другом. Поставив в stories Instagram фотографию ног своей возлюбленной, Александр написал: «На это я могу смотреть бесконечно». А еще он сделал с любимой одинаковые прически. «Хвостики», — шутливо подписал он кадр. Похоже, что романтично настроенные артисты просто надышаться не могут друг на друга.