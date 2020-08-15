«Сладулечки»: жена Реввы пришла в восторг от нежного фото Лободы с двумя дочками

В настоящий момент Светлана приятно проводит время в Турции.

37-летняя Светлана Лобода вслед за Анной Нетребко, Викторией Лопыревой, Константином Ивлевым, Настей Каменских и другими звездами предпочла для своего отпуска-2020 Турцию. Впрочем, выбор этой страны вполне понятен – большинство других государств пока для россиян закрыты.

Певица решила отдохнуть на море по-семейному, взяв с собой любимых дочек – 9-летнюю Евангелину Левандовскую от бывшего гражданского мужа танцора Андрея Царя, а также 2-летнюю малышку Тильду, имя отца которой звезда не раскрывает, но многие приписывают ей родство с солистом метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

На отдыхе певица превратилась в милую мамочку, отказавшись от макияжа. Многие поклонники Светланы, к слову, увидев ее естественное лицо, были восхищены – Лобода оказалась натуральной красавицей и без помощи эффектного мэйка.

Последний отпускной снимок с обеими наследницами восхитил не только ее почитателей, но и многочисленных звездных друзей. Младшую дочку она взяла на ручки, а старшую нежно обняла.

«Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени… И где бы я ни была, что бы я ни делала – я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери – мое лучшее творение», — написала она в блоге.

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